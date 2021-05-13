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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için telefon diplomasisi

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırıları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Erdoğan; Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay ile de telefonda görüştü.

Görüşmede Erdoğan ile Gani karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu kritik dönemde de Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede; İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

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