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İstanbul'da atlı polislerden bayram denetimi

İSTANBUL'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler Caddebostan Sahili'nde denetim yaptı.

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İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde tam kapanma denetimi yaptı.

Kıyı şeridinde devriye gezen ekipler, sahilde bulunanları durdurarak izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Denetimlerde polis köpekleri de yer aldı.

"ARAÇ KULLANMADIM, BİSİKLETLE GİDİYORUM"
Denetimlerde sahilde bisikletiyle geçen bir kişi, "Bugün izin belgem sayesinde başka bir noktaya giderken araç da bulamadım bisikletimle gidiyordum. Atlı polislere denk geldim. İlk defa da böyle bir şey görüyorum. Çok güzeller. Herhalde sadece Kadıköy'de vardır diye tahmin ediyorum" dedi.

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