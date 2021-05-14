Kripto para piyasasında Binance şoku!

Bitcoin'de Elon Musk'ın açıklaması sonrası yaşanan depremin sarsıntıları sürerken kripto para piyasasında bu kez de Binance şoku yaşanıyor.

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Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın dün yaptığı açıklamadan sonra Bitcoin fiyatlarında sarsıldı. Kripto para piyasasında bu kez de Binance'ye çılan soruşturmanın şokunu yaşıyor.

Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi.

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

Twitter ve geleneksel medya mülakatlarında token'ları öven CEO Changpeng Zhao'nun yönettiği Binance, 2017'de kuruldu ve bugün rakiplerinin önüne geçmiş durumda...

Binance de faaliyet gösterdiği alandaki diğer firmalar gibi büyük ölçüde devlet denetiminin dışında...

Cayman Adaları'nda tüzel kişiliği bulunan ve Singapur'da ofisi bulunan Binance'in birden fazla genel merkezi bulunuyor.