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Fahrettin Altun'dan İsrail'in kara operasyonuna tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara operasyonuyla ilgili, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'ye yönelik başlattığı kara operasyonuna tepki gösterdi. İsrail'in katliam ve terör eylemlerine aralıksız devam ettiğini aktaran Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

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