İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şehit sayısı 103'e çıktı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 103'e çıktı.
İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı.
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Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.
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Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.
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