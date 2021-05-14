Ankara'dan İsrail'in saldırısına sert tepki: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır

İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. İsrail'in açıklamasından sonra Ankara'dan art arda sert tepkiler geldi.

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İsrail'in Gazze'ye kara harekatının başlattığını duyurmasının ardından Ankara'dan art arda açıklamalar geldi.

Fahrettin Altun: İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor.

Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

İbrahim Kalın: Tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

Numan Kurtulmuş: İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.