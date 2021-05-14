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Kastamonu'da feci olay! Eşi ve kayınbiraderinin kavgasını ayırırken kaza kurşunuyla öldü

KASTAMONU'da, sokakta tartışan eşi ile kayınbiraderinin kavgasını sonlandırmak için evin penceresinden seslenen Aysel A. (33), kayınbiraderinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti.

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Çatalzeytin ilçesinde iddiaya göre  Emre A. iddiaya göre aralarında husumet bulunan kardeşi Oktay A.'nın evinin önüne gitti. Bunun üzerine evinden çıkan Oktay A. ile kardeşi Emre A. arasında sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emre A. beraberinde getirdiği av tüfeği ile kardeşinin üzerine yürüdü. İki kardeş arasındaki tartışmayı balkondan izleyen Oktay A.'nın eşi Aysel A., bağırarak kavgayı sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada Emre A.'nın elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Aysel A., kanlar içerisinde yere yığıldı.   İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aysel A., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çatalzeytin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu anlaşılan Aysel A., ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yolda hayatını kaybetti.

Yengesinin kaza kurşunuyla ölümüne neden olan Emre A., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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