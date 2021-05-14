Antalya'ya mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu

ANTALYA'ya, yıllar önce ölen annesi için mevlit okutmaya gelen emekli akademisyen Mehmet Akbaş (70) ortadan kayboldu. Yapılan araştırma sonrası Akbaş, yıllar önce annesinin de boğulduğu Köprüçay Irmağı kıyısında ölü bulundu.

Abone ol

Konya'da yaşayan emekli akademisyen Mehmet Akbaş, yıllar öne yaşamını yitiren annesi için mevlit okutmak amacıyla Manavgat’ın Çaltepe Mahallesi’nde oturan ablasının yanına geldi. Salı günü saat 06.00 sıralarında ‘Sulu mevkiine gidiyorum’ diyerek, yaya olarak evden ayrılan Mehmet Akbaş'ın akşama kadar dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve diğer ekiplerle vatandaşların yaptığı arama sonucunda, Mehmet Akbaş’ın cansız bedeni dün saat 11:00 sıralarında Köprüçay Irmağı kıyısında bulundu.

Patikadan düşmüş

Yapılan ilk incelemede, Mehmet Akbaş’ın patikadan giderken, yaklaşık 10 metre yüksekten ırmağa düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Mehmet Akbaş’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Annesi de aynı ırmakta boğuldu

Konya’da yaşayan ve çeşitli üniversitelerde fizik dersleri veren Mehmet Akbaş’ın, yıllar önce annesinin de Köprüçay’da boğulduğu belirlendi. Annesine mevlit okutmak için köye gelen Mehmet Akbaş’a muhtar ve vatandaşların mevlit için izin vermediği, "Hocam, yapacak olduğun hayrı Allah kabul etsin ama biliyorsun koronavirüs salgını var. Sen bu hayrı başka şekilde yap veya sonraya ertele" dediği öğrenildi.