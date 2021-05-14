Sedat Peker'i kim konuşturuyor? Sedat Peker'in Cem Uzan'la ne ilgisi var?

SEDAT Peker üst üste yayınladığı 4 video ile gündemin üst sıralarına tırmandı? Sedat Peker'i kim konuşturuyor? Cem Uzan'la ne ilgisi ne? Birleşik Arap Emirlikleri'nin karanlık prensi ile irtibatları var mı? Peker ve Uzan'ın açıklamalarının asıl hedefi ne?

Abone ol

Sedat Peker son günlerde yaptığı açıklamalar ve ve iddialarıyla gündemin üst sıralarında kendine yer bulmaya başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen hafta başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşmede Sedat Peker’in kasetleri üzerinden ülkenin 90’lı yıllara döndürülmek istendiğini konuştuklarını ifade etti. İşte Selvi'nin yazısından çarpıcı bölümler...

Hatırlarsanız o zaman Alaattin Çakıcı - Korkmaz Yiğit kasetleri üzerinden siyaset dizayn edilmeye çalışılmıştı. 90’lı yıllarda Meclis’te Çeteleri Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Sadece Hakkâri’de 33 ayrı çete türü organize suç örgütü tespit edilmişti.

Sedat Peker'i konuşturan güç ne istiyor?

AK Parti iktidarında ülke çetelerden temizlendi. Süleyman Soylu, sadece PKK’ya karşı değil, çetelere karşı da yürekli bir mücadele verdi. Sedat Peker’i yurtdışına kaçıran güç, onu konuşturarak iklimi değiştirmek istiyor.

2023 seçimleri öncesi kaos planı

Ben 2023 seçimlerine giderken, müesses nizamın işi şansa bırakmak istemediğini, Erdoğan’ı tasfiye edebilmek için birkaç koldan harekete geçtiklerini görüyorum.

Plan Biden'ın seçilmesinden sonra devreye sokuldu

ABD’de Biden kazandıktan sonra 2023 planını devreye soktular. Biden ne demişti? Erdoğan’ı darbeyle değil, seçimle değiştireceklerini söylemiş, bunun için muhalefeti destekleyeceklerini ifade etmişti. Biden aslında bir itirafta bulundu ama bir şeyi eksik söyledi. Darbeyle devirmek için de uğraşmışlardı ama başarılı olamadılar. 15 Temmuz’da Biden, ABD başkan yardımcısıydı. Darbe girişimini, bilgisayar oyunu zannettiklerini söylemişti.

Kılavuzları Cem Uzan ve Sedat Peker

Şimdilik iki kılavuzları var. Biri Cem Uzan diğeri Sedat Peker. Geçmişte bu yöntemleri kullandılar. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı kasetle tasfiye ettiler. CHP genel başkanlığını kasetle dizayn edenler, MHP’yi hedef aldılar. MHP’yi de kasetler üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. 90’lı yıllarda ise Korkmaz Yiğit - Alaattin Çakıcı kaseti üzerinden hükümeti yıkmışlardı.

'128 milyar dolar nerede'nin mucidi Cem Uzan

128 milyar iddiasının kaynağı, Türkiye’yi dolandırıp, Emlak Bank ve Adabank’ta milyarlarca doları batırıp, binlerce insanı mağdur ettikten sonra, mafyanın yardımıyla Fransa’ya kaçmış olan Cem Uzan çıktı.

Peker'i kim koruyor, kim konuşturuyor?

Mafya denilince akla gelen her şey var Sedat Peker’de. Bir mafya liderinin iddialarını doğru kabul edip, mafya ile mücadele edenleri mi suçlayacağız? Sedat Peker orada bir gün dahi kendi imkânlarıyla bulunamaz. Tutunamaz. Daha da önemlisi Sedat Peker orada kendi adına iktidara bu savaşı açamaz. Orada bir istihbarat servisinin desteğiyle korunur ve bir istihbarat servisinin planları doğrultusunda konuşur.

Arkasında Birleşik Arap Emirlikleri Prensi mi var?

Peker’i orada koruyup konuşturan 15 Temmuz gecesi Erdoğan için ha düştü ha düşecek diye takip eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin Veliaht prensi olmasın? Yapılacak olan şu, Sedat Peker paketlenip Türkiye’ye getirilmeli ve yargıda hesabı sorulmalı. AK Parti, Sedat Peker’le başlatılan yeni kaset sürecini ciddiye almalı.