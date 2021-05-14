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İsmail Küçükkaya'nın eski eşinden şok suçlama! Kanser oldum özel hayatımı ifşa etti

Evlilikleri süresince şiddet gördüğünü iddia edip eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci tekrar mahkemeye başvurdu.

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FOX TV'de Çalar Saat'i yapan İsmail Küçükkaya'dan şiddet gördüğünü iddia edip boşanan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

Özel hayatım ifşa edildi

İsmail Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi.

Kanserle savaşırken yapılması...

Demirci, hayat mücadelesi verirken özel hayatının bu şekilde ifşa edilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek suç duyurusunda bulundu.

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