Hidayet Türkoğlu’nun Instagram hesabı ele geçirildi
TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kişisel Instagram hesabının ele geçirildiğini Twitter'dan açıkladı.Abone ol
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kişisel Instagram hesabının ele geçirildiğini duyurdu.
Türkoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kişisel Instagram hesabım (Kullanıcı adı: hedo79) ele geçirilmiştir. Lütfen bu hesaptan yapılacak paylaşımlara, gelecek mesajlara itimat etmeyiniz. Hesabımla ilgili sorunu gidermeye çalışıyoruz."