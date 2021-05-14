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Fenerbahçe sezonu Kayseri'de noktalıyor! 4 futbolcu forma giyemeyecek

 Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

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Sarı-lacivertliler, ligin 41. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak liderlik şansını kullanamamıştı.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada giriyor.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve rakipleri Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor.

Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'ın durumlarına ise maç saatinde Emre Belözoğlu karar verecek.

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