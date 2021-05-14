Yarışma programıyla ünlü olmuştu! Nikki Grahame hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Big Brother'ı eski yarışmacılarından Nikki Grahame anoreksiya nedeniyle hayatını kaybetti.

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38 yaşındaki Nikki Grahame'ın anoreksiyaya bağlı komplikasyonlar sonucundan hayatını kaybetti. Grahame, Channel 4'te yayınlanan Big Brother şovuyla üne kavuşmuştu. Dorset'te hastanede yatarak tedavi gören 38 yaşındaki ünlü ismin ölüm sebebi doktorlar tarafından anoreksiyanın neden olduğu komplikasyonlar olarak açıklandı.



Öte yandan Nikki'nin ailesi kızlarının yoğun bakım ünitesinden erken çıkarıldığı yönünde şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. NHS Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Bayan Grahame'ın ölümünü öğrendik ve derinden üzüldük. Baş sağlığı dileklerimizi ailesine ve arkadaşlarına gönderiyoruz. Bayan Grahame'ın ölümüyle ilgili bir iç soruşturma şu an devam ediyor" denildi.



69 bin sterlin toplandı

Ani ölümlerde şikayetçi olunsa da olunmasa da soruşturma standart prosedür olarak başlatılıyor. Elde edilecek bilgi ve bulgular, Nikki Grahame'ın ailesiyle ve ilgili yargıçla paylaşılacak. Anoreksiya yani yeme bozukluğu tedavisi gören Nikki Grahame için bir süredir GoFundMe sayfası üzerinden bir kampanya başlatılıyordu. Daha sonra bitirilen bu kampanya bu kez Grahame'ın cenaze masrafları için para toplamak amacıyla yeniden açıldı. Şu ana kadar Grahame'ın cenazesi için 69 bin sterlin toplandı.