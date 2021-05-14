İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Soylu ve Peker açıklaması! Birileri kaos istiyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ortaya attığı dayanaksız iddiaların ardından bir açıklama yaptı. Altun, "Birileri 1990'ların kaotik ortamına geri dönmek istiyor" dedi. Altun, Soylu için ise, 'Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır' ifadelerini kullandı.

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Yurtdışına kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gündeme getirdiği iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."

Ne olmuştu?

Hakkında soruşturma yürütülen ve Dubai'de olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube kanalında yaptığı açıklamalar tartışmaları beraberinde getirmişti.

Soylu: İspatlanırsa idam dahil her türlü cezaya razıyım

Sedat Peker, dördüncü videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almış, Soylu ise söz konusu iddialara yönelik "Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım." ifadesini kullanmıştı.

Muhalefetten Soylu'ya istifa et çağrısı

Gündeme oturan açıklamalar sonrası başta CHP, İYİ Parti ve DEVA olmak üzere muhalefetten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için istifa çağrıları yapılmıştı.