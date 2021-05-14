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Bankaların güncel konut kredi faiz oranları... İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Bankaların güncel konut kredi faiz oranları... İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların krediye olan ihtiyaçları artarken, bankaların konut kredi faiz oranlarını haberimizde derledik... İşte banka banka ev kredisi faiz oranları ve çekilecek krediye göre ödenecek tutarlar...

Bankaların güncel konut kredi faiz oranları... İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Salgın sürecinde yaşanan ekonomik olumsuzluklar vatandaşların kredi paketlerine olan talebini arttırdı. Ev sahibi olmak isteyenler kredi faizleri yüksek de olsa satın alma eğilimini sürdürüyor. Konut satışları her geçen ay artış yaşıyor.  Bu kapsamda, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların konut kredisi faiz oranlarını liste haline getirdik... İşte, 14 Mayıs itibarıyla bankaların güncel kredi faiz oranları…

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Bankaların güncel konut kredi faiz oranları... İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.32

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2423 lira

Toplam geri ödeme: 146.998 lira

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Bankaların güncel konut kredi faiz oranları... İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.37

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2455 lira

Toplam geri ödeme: 148.647 lira

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Bankaların güncel konut kredi faiz oranları... İşte çekilecek krediye göre ödenecek para

Halkbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.38

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2461 lira

Toplam geri ödeme: 149.305 lira

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