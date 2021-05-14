Pablo Picasso'nun tablosu açık arttırmayla dudak uçuklatan fiyata satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)' eseri ABD'deki müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara satıldı.

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ABD’nin New York şehrinde Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü ressam Pablo Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)’ adlı tablosu 103 milyon dolara satıldı. Christie's müzayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi.



Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga’da doğdu. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmişti.