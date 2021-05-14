Abdullah Gül'den dikkat çeken Filistin paylaşımı! İslam ülkelerine çağrı yaptı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, işgalci İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda İslam ülkelerinin yöneticilerine seslenen Gül, Twitter'dan İsrail'e karşı birleşme çağrısı yaptı.

İslam ülkelerinin kendi aralarındaki kavgayı bitirip Siyonist İsrail'e karşı tavır almaları gerektiği vurgusu yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Filistin’deki vahşet sebebiyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Bu zulmü durdurmanın yolu bölge ülkelerinin birbirleriyle uğraşmayı bırakıp İsrail karşısında ortak tavır almalarıyla olur. İslam dünyasındaki ihtilaflar ve hamasi söylemler sadece İsrail’in işine yarar."