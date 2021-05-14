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İstanbul'da bekçilerden dayak! Soruşturma başlatıldı

İSTANBUL Fatih'te yere yatırdıkları bir kişiyi döven, kaçan kişileri yakalamak için de havaya ateş açan bekçiler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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İstanbul'un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi’nde bekçiler sokak kısıtlaması sırasında kamu huzurunu bozan kişileri yakalamaya çalıştı.

Görevlilere mukavemet gösteren kişilerden biri yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı. Bu sırada bir kişi de olaya müdahale etmek isteyince bekçiler havaya ateş açıp bu kişiyi de kovalamaya başladı.

Kaymakamlıktan açıklama

NTV'de yer alan habere göre görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Fatih Kaymakamlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada, gözaltına alınan Ş.B. adlı kişinin uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tutuklandığı, diğer kişiler hakkında ise sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten para cezası kesildiği belirtildi.

Kaymakamlık, olaya müdahale eden görevliler hakkında ise idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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