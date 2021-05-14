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Arnavutköy'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

İSTANBUL Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından ölen şahsın yakınları, zanlının oturduğu binaya saldırdı.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

1 ölü
Kavgada 19 yaşındaki Sait Çakmak isimli genç, bıçakla ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi
Gencin ölüm haberini alan yakınları iddiaya göre ölümünden sorumlu şahsın oturduğu binaya saldırdı. Bölgede toplananlar öldüren şahsa ait olduğu belirtilen aracı da sopalarla parçaladı. Olaylar nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede toplanan öfkeli kalabalığa müdahale ederek dağıttı.

4 şüpheliye gözaltı 
Öte yandan kavgayla ilişiği olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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