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Ronaldo'nun yeni adresini annesi açıkladı

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun annesi Portekizli yıldızın Sporting'e geri dönmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

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Portekiz'de yayın yapan TVI 24'e açıklamalarda bulunan Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, 36 yaşındaki yıldızın ülkesi Portekiz'e dönmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Harika olacak"
Hürriyet'in haberine göre Ronaldo'nun bu sezon Portekiz'de 19 yıl aradan sonra şampiyon olan Sporting'e geri dönmesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Aveiro, "Onunla konuşacağım ve onu gelecek yıl geri dönmeye ikna etmeye çalışacağım. Alvalade Stadı'nda oynaması ve yeniden Sporting'in formasını giymesi harika olacak" ifadelerini kullandı.

Sassuolo maçında tarihe geçti
Juventus'un Sassuolo ile oynadığı maçta ağları havalandıran ve İtalyan ekibindeki 100. golünü kaydeden Ronaldo, üç farklı takımda ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki tek futbolcu olarak tarihe geçti.

Portekizli futbolcunun Manchester United ile 118, Real Madrid ile 450; Portekiz ile 'şimdilik' 103 ve Juventus ile 'şimdilik' 100 golü bulunuyor.

Juventus formasıyla çıktığı 131 maçta 100 gole ulaşan 36 yaşındaki futbolcunun 22 de asisti bulunuyor.

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