İsrail Gazze'ye saldırısını sürdürüyor! Ölenlerin sayısı hızla artıyor aileler okullara sığındı

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Önce kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu. Daha sonra "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım atıldı, ancak karadan topçu atışlarıyla Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.İsrail saldırılarında 119 kişi hayatını kaybetti, 830 kişi yaralandı.

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Gazze'de İsrail bombardımanı aralıksız sürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi. Saldırılarda 830 kişi de yaralandı. Aileler İsrail bombalarından korunmak için geceyi okullara sığınarak geçirdi. İsrail Ordusu önce kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu. Daha sonra "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım atıldı, ancak karadan topçu atışlarıyla Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Ordusu'ndan saldırı ve geri adım

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi. Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

Kara harekatı karmaşası sürüyor

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü. Adraee, "Jonathan’ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Gece boyu yoğun bombardıman

Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. Saldırılar nedeniyle kentin kuzeyinde elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusunun bombaladığı bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü. Söz konusu bölgelere ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Batı Şeria'da sabaha kadar protesto vardı: 9 yaralı İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerm, Cenin, Ramallah, el-Halil ve Beytüllahim'de Gazze ve Mescid-i Aksa'ya destek için yapılan yürüyüşlere katılan Filistinlilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle saldırdı. İsrail güçlerinin ateşlediği gerçek ve plastik mermilerle 9 Filistinli yaralandı.

İsrail hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı

Öte yandan İsrail ordusu IDF, Gazze'ye yönelik hava saldırısına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusunun savaş jetlerine füze yerleştirmesi yanı sıra, Gazze’deki sivillere yönelik yerleşim yerlerinin hedef alındığı anlar yer aldı.

Aileler bombalardan korunmak için okullara sığındı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı.