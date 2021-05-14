'Korona var öpme' klibi çeken türkücü Aydın Aydın, Covid-19'dan kaçamadı

HAKKARİ’nin karlı dağlarında geçen yıl koronavirüs ile ilgili klip çekerek adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın, Covid-19'a yakalandı.

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Çevre- doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve koronavirüs ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettiren türkücü Aydın Aydın, koronavirüse yakalandı.

Ramazan Bayramı için memleketi Hakkari'ye gelen türkücü Aydın Aydın, en son burada arı ölümlerine dikkat çekmek için, arı kostümü giyip canlılarla helalleşmişti...

Memleketinde rahatsızlanan Aydın, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kendisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aydın, sağlık ekipleri tarafından Bağışlı köyündeki evine getirildi. Tedavisine evde devam edileceği öğrenildi.

Aydın'ın 'korona var öpme' şarkısının klibinden bazı kareler: