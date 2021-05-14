Joe Biden'a Demokrat Partili vekilden İsrail tepkisi! İşgalin tarafını tutuyor

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi New York Vekili Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

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ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın " İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine tepki gösteren Ocasio-Cortez, "Bağlamı zayıf ya da Filistinlilerin evlerinden çıkarılması veya Mescid-i Aksa'daki saldırılar gibi bu şiddet sarmalını hızlandıran şeylerin kabul edildiği, bunun gibi boş açıklamalar sadece Filistinlileri insanlıktan çıkarmaktadır. Bu yanlıştır" ifadelerini kullandı.

"İşgalin tarafını tutan bir dil"

Demokrat vekil, Siyonist İsrail'in saldırılarını görmezden gelip sadece Hamas'a yüklenen Biden yönetiminin sanki şiddetin kaynağı Filistinlilermiş gibi davrandığını belirterek, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil" yorumunu yaptı.

Siyonist İsrail'in saldırıları için kendini savunma hakkı olduğunu belirten ABD Başkanı Biden, 80'den fazla Filistinlinin hayatına mal olan Siyonist İsrail saldırılarını kınamaktan kaçınmıştı.

Vekil Ocasio-Cortez, Kongrede Filistin'i AA fotoğrafıyla anlattı

Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Mecliste yaptığı konuşmada Başkan Joe Biden yönetimine Filistin konusunda seslendi.

ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yapan Ocasio-Cortez, ABD'nin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirtti.

Ocasio-Cortez, "ABD, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklerde oynadığı rolü kabul etmelidir. Bu 'iki taraf' ile ilgili bir şey değil. Bu, güç dengesizliğiyle ilgili" dedi.