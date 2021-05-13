Gazze'de şehit sayısı yükseliyor! Gazze'de camilerde bayram namazı kılınamadı
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de devam etmesi nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. Son dakika bilgisine göre İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinli şehit olurken, yaralı sayısı 388'e yükseldi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de devam etmesi nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam şehit sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 72 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 69, yaralı sayısını da 365 olarak duyurmuştu.
Camilerde bayram namazı kılınamadı
Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının bu sabah Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti. Saldırılar nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınmadı, Gazze sokakları sessizliğe büründü.
Bayramı sabırsızlıkla bekleyen Gazzeli çocuklar, İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle bayram harçlıklarını toplayamadı, adeta evlere hapsoldu. Gazze'nin batı kesiminde bir bina ile Refah kentindeki saldırılarda bir banka ile postanenin vurulduğu bildirildi.