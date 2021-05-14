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New York Belediye Başkanı'ndan aşı için bedava patates kızartması kampanyası

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, aşılanmayı teşvik etmek amacıyla bedava patates kızartması ve hamburger verileceğini açıkladı.

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün düzenlediği basın açıklamasında, yanına patates kızartmasını getirerek, aşılanmayı teşvik etmek için ilginç bir ortaklığı duyurdu.

Aşı olanların Shake Shack’ten bedava patates kızartması ve hamburger alabileceğini belirten de Blasio, "Aşı olduğunuzda bedava patatesi kızartması mı? Aşı oldum. Bu lezzetli kızartmaları alabileceğimi mi söylüyorsun? Bir dakika. Bir de hamburger de mı var" dedi.

Birçok insanın aşı olmak istediğini ancak daha harekete geçmediğini ifade eden de Blasio, "Biraz daha fazla teşvike ihtiyaçları var ve biz de bunu yapıyoruz" dedi.

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