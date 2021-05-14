BIST 1.441
DOLAR 8,44
EURO 10,24
ALTIN 498,86
HABER /  DÜNYA
ADV Damlama filtre kahve hazırlanışı

THY, Tel-Aviv seferlerini güvenlik nedeniyle iptal etti

İSRAİL'in Gazze'ye yaptığı saldırılar devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sorunu nedeniyle Tel Aviv'e bugün yapacağı tarifeli seferini iptal etti. 

Abone ol

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle birçok havayolu şirketi güvenlik nedeniyle seferlerini gerçekleştirmiyor. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gerçekleşmesi planlanan Tel Aviv seferi güvenlik nedeniyle iptal etti.

İptallerin Cumartesi ve Pazar günü yapılması planlanan seferlerde de yaşanılacağı öğrenildi.  

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden'a Demokrat Partili vekilden İsrail tepkisi! İşgalin tarafını tutuyor
16 eşi bulunuyor! Çocuklarının sayısını duyan inanamadı
Albert Einstein'in E=mc²'li mektubu rekor fiyata satışa çıkıyor
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: 17 Mayıs sabahına normal süreçte başlamayacağız
Bakan Mustafa Varank: VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz
'Korona var öpme' klibi çeken türkücü Aydın Aydın, Covid-19'dan kaçamadı
Arnavutköy'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Altında yükseliş sürüyor! Gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
İsrail Gazze'ye saldırısını sürdürüyor! Ölenlerin sayısı hızla artıyor aileler okullara sığındı
ABD'de 26 milyon dolarlık piyango çıkan bileti pantolonunun cebinde yıkadı
Yorumlar