Şenol Güneş'e Berat Özdemir ve Yeni Malatyaspor'dan tepki

Şenol Güneş'in, A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesi Antalya'da gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıklamasının ardından, Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterirken Yeni Malatyaspor kulübü de futbolcusu Adem Büyük'ün seçilmemesine tepki gösterdi.

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A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya kampının kadrosunu açıkladı. Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Bordo-Mavili formayı giyen Berat Özdemir, kendisini kadroda göremeyince Güneş'e tepki gösterdi.

"Gülüp geçiyorum"

Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir Instagram hesabından paylaşım yaparak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı. Berat Özdemir'in kısa süre sonra paylaşımı sildiği görüldü.

Malatyaspor'dan Adem Büyük tepkisi

Kadronun açıklanmasının ardından Yeni Malatyaspor ise Adem Büyük'ün seçilmemesine tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından bir tweet attı. Yapılan paylaşımda, "Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu." ifadelerine yer verildi.