BIST 1.441
DOLAR 8,44
EURO 10,22
ALTIN 497,22
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Damlama filtre kahve hazırlanışı

Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e Milli Takım tepkisi gülüp geçiyorum

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıkladı. Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi.

Abone ol

Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir'den Şenol Güneş'e tepki geldi. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın Antalya maçı kadrosunu açıkladı.

Güneş'in kadrosunu açıklamasının ardından Bordo-Mavili formayı giyen Berat Özdemir Güneş'e tepki gösterdi.

“Gülüp geçiyorum”
Milli Takım'ın açıklandığı sıralarda Berat Özdemir instagram hesabından story atarak "Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Berat Özdemir'in kısa süre sonra paylaşımı sildiği görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da 15'inci kez kısıtlama cezası yedi! O kadından pişkin sözler
Şenol Güneş'e Berat Özdemir ve Yeni Malatyaspor'dan tepki
Ahmet Davutoğlu'ndan Bakan Ersoy'a sert tepki! Onur kelimesinin sizin için bir anlamı var mı?
Caner Erkin EURO 2020 kadrosunda neden yok? Şenol Güneş açıkladı
17 Mayıs'a dikkat! YHT, Marmaray ve Başkentray sefer saatleri tam kapanma öncesine dönüyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir
THY, Tel-Aviv seferlerini güvenlik nedeniyle iptal etti
Joe Biden'a Demokrat Partili vekilden İsrail tepkisi! İşgalin tarafını tutuyor
16 eşi bulunuyor! Çocuklarının sayısını duyan inanamadı
New York Belediye Başkanı'ndan aşı için bedava patates kızartması kampanyası
Yorumlar