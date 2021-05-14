Ahmet Nur Çebi'ye Fatih Karagümrük'ten olay cevap

Süper Lig'in 41'inci haftasında Beşiktaş karşısında kazandıktan sonra soyunma odasında sevinç yaşayan Fatih Karagümrük'ü eleştiren Siyah-Beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'ye cevap geldi.

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Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçta Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Maçı Karagümrük'ün 2-1'lik skorla kazanmasıyla Beşiktaş, şampiyonluk yarışında Galatasaray'a yakalanmıştı.

"Şampiyon mu oldunuz?"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Karagümrük’ü hedef alarak, "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı." ifadelerini kullanmıştı.

"Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için..."

Çebi’nin açıklamalarına Karagümrük’ten yanıt geldi. Fatih Karagümrük'ün paylaşımında, "Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez. İlim ve irfanla beslenmiş, hoşgörü ile şekillenmiş bir zihne sahip olmak gerekir. "ifadeleri kullanıldı.