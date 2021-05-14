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Afganistan'da Cuma namazı vakti camiye bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

AFGANİSTAN'da bir camiye, cuma namazı kılındığı sırada gerçekleştirilen bombalı saldırıda imamın da aralarında olduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Olayda aralarında imamın da bulunduğu en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cemaatin cuma namazı için camide toplandığı sırada gerçekleştirildi. Kalabalık namaz kılmaya başladığında camide patlama meydana geldi.

12 ölü, 15 yaralı var
Afganistan polisi saldırıda cami imamının da aralarında bulunduğu 12 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Polis ilk incelemelerin saldırıda imamın hedef alınmış olabileceğini açıkladı.

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