Afganistan'da Cuma namazı vakti camiye bombalı saldırı! 12 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da korkunç olay! Kafasına poşet geçirip piknik tüpünün gazı ile intihar etti

Antalya'da 15'inci kez kısıtlama cezası yedi! O kadından pişkin sözler

Ahmet Davutoğlu'ndan Bakan Ersoy'a sert tepki! Onur kelimesinin sizin için bir anlamı var mı?