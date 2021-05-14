Süper Lig'de 42'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in son haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonun belli olacağı Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler düdük çalacak.

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Süper Lig’in final haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Lider Beşiktaş’ın Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus, Beşiktaş’ın 2 averaj gerisindeki Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı maçı Cüneyt Çakır ve 2 rakibinin 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’nin Kayserispor ile karşılaşacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de 42. haftanın hakemleri şu şekilde:

15 Mayıs Cumartesi

18.00 Ankaragücü-Alanyaspor: Ümit Öztürk

18.00 DG Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Çaykur Rizespor-M.Başakşehir: Koray Gençerler

18.00 A.Hatayspor-Gaziantep FK: Serkan Tokat

18.00 Karagümrük-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 FT Antalyaspor-İH Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler