Morgda akıl almaz olay! İzmir'de imam cenazeleri karıştırdı, polise keserle saldırdı

İZMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgunda inanılmaz bir skandal yaşandı. Morg görevlisi imam B.A., isimleri karıştırınca otopsiye yanlış cenaze gönderdi. Nöbetçi savcılığın talimatıyla polislerin olayla ilgili ifadesini almak istediği B.A, keserle polislere saldırdı.

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Morg görevlisi imam B.A., iddiaya göre, adli vaka nedeniyle otopsiye gitmesi gereken cenazeyi yakınlarına teslim etti. Fakat, B.A.'nın otopsi için Adli Tıp Kurumu'na yanlış cenazeyi gönderdiği ortaya çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi.

Polis kimlik sorunca keserle saldırdı

Savcılık talimatıyla hastaneye polis ekipleri gönderildi. Görev başında olan B.A., polislerin kendisinin ifadesini almaya geldiklerini öğrenince bir anda öfkelendi. Kimliğini isteyen polislere "Ben devletin memuruyum, kimliğimi vermek zorunda değilim size. Gelin buraya öldüreceğim sizi" diyerek keserle saldırdığı ileri sürüldü.

Morg görevlisi kadın keseri sakladı

Yaşanan olay üzerine gözaltına alınan B.A.'yı korumak isteyen bir başka kadın morg görevlisi B.A., keseri saklamaya çalıştı.

İki morg görevlesi gözaltına alındı

B.A. da, polis memuruna görev yaptırmama, direnme, hakaret suç delillerini yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde tüm iddiaları reddeden B.A. adliyeye sevk edilirken, suç unsurunu saklamaya çalıştığı belirtilen kadın görevli B.A ise serbest bırakıldı.