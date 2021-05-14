Netflix'ten herkesi şaşırtan sürpriz! Fatih Terim müjdesi olay oldu

Dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye Twitter hesabı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in belgeselini yayınlayacağını duyurdu.

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Süper Lig’de son hafta müthiş bir şampiyonluk yarışı heyecanı yaşayan Galatasaray’da kader maçına 1 gün kala Netflix Türkiye’den sürpriz bir paylaşım yapıldı. Ünlü dizi ve film platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te” ifadelerini kullandı.



Sarı kırmızılı tecrübeli teknik adam da bu tweeti alıntılayarak "Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz…" yanıtını verdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu açıklama sonrası Galatasaray taraftarları yayınlanacak belgesel için heyecanla beklemeye başladı.