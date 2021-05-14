SBK Holding'in bekçisi Ziyaattin Bartik'in savunması ortaya çıktı: 'Parayı ne yaparsan yap' dedi

SBK Holding üzerinden kara para aklanmasıyla ilgili soruşturmada adı geçen isimlerinden biri olan ve şirket içinde bekçilik görevi ifa eden Ziyaattin Bartik'in geliriyle tamamen orantısız şekilde finansal işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki “mal varlığı değerini aklama” soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede yer alan 11 şüpheliden biri de Ziyaattin Bartik...

Ziyaattin Bartik SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın teyzesinin oğlu.

1961 yılında Digor’da dünyaya gelen Bartik’in hikayesi film senaryolarına taş çıkartacak cinsten…

‘Bankada, kasada param yok’

Sözcü'de yer alan habere göre 2020 yılının sonunda “kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadeye göre o sırada Kağıthane'de Blane isimli şirketin dekorasyon işlerini yapıyordu.

Şirketten ise aylık olarak 6 bin liranın üzerinde bir kazancı olduğunu bu ücretin kendisine şirket muhasebesi tarafından ödendiğini, üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz ve ulaşım aracısı olmadığını söyleyen Ziyaattin Bartik, herhangi bir banka veya kiralık kasalarda evinde işyerinde veya başka bir fiziksel yerde muhafaza ettiği para veya kıymetli evrakın bulunmadığını ifade etti. Maaşı dışında bir gelir kaynağı yoktu.

SBK Holding A.Ş isimli şirketin teyzesinin oğlu Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi olduğunu kendisinin bu şirketle herhangi bir bağının veya iş ilişkisinin olmadığını beyan eden Bartik, 2015 yılında Korkmaz’ın kendisine İstanbul Beşiktaş’ta Bebek Mahallesi’nde bulunan ve icradan satışı çıkan bir evi aldırdığını söyledi. Evin değeri 7 milyon 889 bin liraydı.

Bartik, Korkmaz’ın kendisine “Dayı sen bu evi al, daha sonra bu evi satınca bana paramı geri verirsin” dediğini, kendisinin de bu şekilde evi aldığını söyledi.

‘Parayı ne yaparsan yap’ dedi

Ziyaattin Bartik, ifadesinde ev eski olduğu için evi kiraya vermediğini, oturmadığını, bu evin vergi borçlarını kendi üzerine iken ödemediğini, vergi borcunun senelik 130 bin TL ile 160 bin TL civarında değiştiğini, vergi borcunu ödeyemediğinden dolayı satma kararı aldığını söyledi.

Sezgin Baran Korkmaz’a ev satılırken haber verdiğini söyleyen Bartik, onunda kendisine “ne yaparsan yap, mal senin ben karışmam sen evi satınca bana para verme borçlarını öde kurtul” dediğini belirtti.

Bartik bunun üzerine Korkmaz’a parayı vermeyerek evin satışından elde ettiği tüm parayla borçlarını ödediğini, 7 tane çocuğunun olduğunu ve çocuklarının parayı har vurup harman savurduğunu iddia etti.

‘Haberim yok’ savunması

SBK Holding şirketlerinde yapılan soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen geliri ile tamamen orantısız şekilde kendisine ödenmiş toplamda 6.2 milyon lira bedeli gösteren kasa fişlerinin bulundu.

Bartik ifadesinde kendisinin adına yapılan bu işlemleri görünce şok olduğunu çünkü bu işlemlerden haberinin olmadığını bunları bilmediği ve hatırlamadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Aynı zamanda BETASAN Tıbbi Bant Sanayi'de kurucu yönetim Kurulu Başkanı olan Bartik, kuruluş sermayesi 11 milyon 502 bin Euro olan şirketi 18 Şubat 2020’de SBK Holding’e devretmişti.

İddianamede, MASAK tespitleri doğrultusunda haksız kazancın aklandığı şirketlerden olan Blane adlı şirkette aslında bekçilik işi yaptığına dikkat çekilerek geliriyle tamamen orantısız şekilde finansal işlemler gerçekleştirdiği vurgulandı.

‘Bilgisi olmaması imkansız’

Bartik’in Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı suçu işlediği tespit edildiğinin altı çizilerek iddianamede “Şüphelinin bu kadar kapsamlı işlemlerin bilgisinin dışında yapıldığına dair beyanının suçtan kurtulmak amaçlı olduğunun anlaşıldığı, böylece şüpheli Ziyaattin Bartik’in haksız kazancı zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli banka işlemlerine tabi tutarak kabul ederek, bulundurarak ve kullanarak akladığı…” ifadelerine yer verildi.

İddianamede, tutuksuz yargılanan Ziyaattin Bartik'ın “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek Ramazan Bayramı sonrasına duruşma günü verdi. Gelecek hafta yargılamanın başlanması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Aralık'ta düzenlenen operasyon gözaltı kararı verilen 11 kişiden 1’i kişi tutuklanmış, o da geçtiğimiz hafta serbest bırakılmıştı.