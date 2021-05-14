Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi! Gerekçe seyahat kısıtlamaları...
Formula 1 yönetimi, Türkiye GP'sinin 2021 takviminden çıkarıldığını açıkladı.Abone ol
Formula 1, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye GP'sinin iptal edildiğini resmen açıkladı.
13 Haziran'da İstanbul Park'ta yapılması planlanan F1 İstanbul ayağı, Covid-19 önlemleri nedeniyle iptal edildi.
Açıklamada "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil.” ifadelerine yer verildi.