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Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi! Gerekçe seyahat kısıtlamaları...

Formula 1 yönetimi, Türkiye GP'sinin 2021 takviminden çıkarıldığını açıkladı.

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Formula 1, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye GP'sinin iptal edildiğini resmen açıkladı.

13 Haziran'da İstanbul Park'ta yapılması planlanan F1 İstanbul ayağı, Covid-19 önlemleri nedeniyle iptal edildi.

Açıklamada  "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle Haziran ayında Türkiye'deki yarışı gerçekleştirmemiz maalesef mümkün değil.” ifadelerine yer verildi.

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