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Salih Uçan'dan Şenol Güneş'e sitem: Büyük bir hayal kırıklığı

A Milli Takım kadrosunda yer almayan isimlerin arasındaki Salih Uçan, yaptığı açıklamada "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek olan kamp için 30 kişilik kadroyu açıkladı. Güneş, kadroda yer almayan Salih Uçan için "Takip ettiğimiz bir isim ancak sakatlığı olduğu için kadroya almadık" ifadelerini kullanırken, Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kendisine gelen mesajlar ve yorumlar için teşekkür ederek sözlerine başlayan Salih Uçan, şu ifadelere yer verdi: Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük onur. Elbette teknik ekibin kararına saygı duyuyorum ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum."

"2 senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum"
"2 senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum"

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