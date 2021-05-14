Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi

FİLİSTİN-İsrail arasındaki olaylarda tarafını belli eden Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şaşırtmadı... Avusturya başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmiş fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan Kurz, 'Birlikte İsrail’in yanındayız' dedi.

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Yıllardır Filistin halkına zulmeden ve baskı uygulayan İsrail’in kışkırtmasıyla tırmanan gerilim ile ilgili tartışma yaratan bir hamle Avrupa’nın göbeğinden geldi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter’da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı.

Kurz, açıklamasında, “Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail’e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail’in yanındayız” dedi.

İbrahim Kalın: Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da Kurz'un paylaşımına tepki geldi. Kalın, 'Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir.' ifadelerini kullandı.