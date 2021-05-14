BIST 1.441
DOLAR 8,43
EURO 10,23
ALTIN 498,06
HABER /  GÜNCEL
ADV Damlama filtre kahve hazırlanışı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi

FİLİSTİN-İsrail arasındaki olaylarda tarafını belli eden Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şaşırtmadı... Avusturya başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmiş fotoğrafı, sosyal medya hesabından paylaşan Kurz, 'Birlikte İsrail’in yanındayız' dedi.

Abone ol

Yıllardır Filistin halkına zulmeden ve baskı uygulayan İsrail’in kışkırtmasıyla tırmanan gerilim ile ilgili tartışma yaratan bir hamle Avrupa’nın göbeğinden geldi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter’da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı.

Kurz, açıklamasında, “Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail’e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail’in yanındayız” dedi.

İbrahim Kalın: Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da Kurz'un paylaşımına tepki geldi. Kalın, 'Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir.' ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Vahşet saniye saniye kamerada! Bir gecede 1000 füze attılar anne karnındaki bebek bile katledildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Eczacılar Günü' mesajı
Iğdır'da husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı! Ölü ve yaralılar var
Netflix'ten herkesi şaşırtan sürpriz! Fatih Terim müjdesi olay oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül maaşını Filistin için bağışladı
Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü
Morgda akıl almaz olay! İzmir'de imam cenazeleri karıştırdı, polise keserle saldırdı
Ahmet Nur Çebi'ye Fatih Karagümrük'ten olay cevap
Gazete haberi kaderini değiştirdi! 43 yıl sonra 'pardon' geldi
Süper Lig'de 42'nci haftanın hakemleri açıklandı
Kahramanmaraş'ta sokakta yüzünden vurularak öldürüldü! Meğer 1 gün sonra...
Yorumlar