Vahşet saniye saniye kamerada! Bir gecede 1000 füze attılar anne karnındaki bebek bile katledildi
İSRAİL tüm tepkilere rağmen Gazze'de katliama devam ediyor. Saldırılarda çocuğu çocuk ve kadın119 sivil hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye bir gecede 1000 bomba attığı ortaya çıktı. İsrail F-16'sının hedef aldığı 14 katlı binanın yıkıldığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Saldırıda 6 kişilik ailenin tüm fertleri öldü...
İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda Gazze'de müslüman katletmeye devam ediyor. Ölen Filistinli sivillerin sayısı sürekli artarken, İsrail'in savaş uçaklarıyla bir gecede 1000 bomba attığı ortaya çıktı. 14 katlı bir binanın İsrail savaş uçaklarınca bombalanarak yıkılması kameralarca an be an kaydedildi. İşte İsrail zulmünden son dakika haberler...
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsrail güçleri (IDF) Gazze'ye bir gecede bin bomba attı. Bu israil'İn en yoğun saldırısı olarak kayıtlara geçti.
İsrail Saldırılarının üçüncü gününde IDF'nin Gazze'de havadan bombaladığı binanın yıkıldığı anları gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.
14 katlı binaya 89 füze atıldı
New York Post'un Middle East Eye muhabirine dayandırdığı haberine göre, İsrail F-16'sı al-Rimal mahallesindeki 14 katlı binaya dokuz füze ateşledi.