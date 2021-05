Vahşet saniye saniye kamerada! Bir gecede 1000 füze attılar anne karnındaki bebek bile katledildi

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda Gazze'de müslüman katletmeye devam ediyor. Ölen Filistinli sivillerin sayısı sürekli artarken, İsrail'in savaş uçaklarıyla bir gecede 1000 bomba attığı ortaya çıktı. 14 katlı bir binanın İsrail savaş uçaklarınca bombalanarak yıkılması kameralarca an be an kaydedildi. İşte İsrail zulmünden son dakika haberler...