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Kayseri'de bayram günü vahşet: Arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ'de, bayramın ikinci günü kan donduran cinayet vuku buldu. Bir şahıs, bilinmeyen nedenle tartışma yaşadığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen Yavuz B. ile M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş. yanındaki bıçak ile Yavuz B.'ye saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Yavuz B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı M.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.  Olay yeri inceleme polisleri de müstakil evde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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