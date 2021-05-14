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Netflix’ten Fatih Terim belgeseli

Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir belgesel yayınlanacağı açıklandı. Netflix'in açıklamasına karşılık veren Terim, "Kameraları, ışıkları hazırla başlıyoruz" paylaşımı yaptı.

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Dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in belgeselini yayınlayacağını duyurdu. 

Netflix tarafından yapılan paylaşımda, ”Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te” ifadelerini kullanıldı.

Sarı kırmızılı teknik direktör de alıntılayarak “Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz” dedi.

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