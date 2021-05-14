Netflix’ten Fatih Terim belgeseli
Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir belgesel yayınlanacağı açıklandı. Netflix'in açıklamasına karşılık veren Terim, "Kameraları, ışıkları hazırla başlıyoruz" paylaşımı yaptı.Abone ol
Dizi ve film izleme platformu Netflix Türkiye’nin sosyal medya hesabı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in belgeselini yayınlayacağını duyurdu.
Netflix tarafından yapılan paylaşımda, ”Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te” ifadelerini kullanıldı.
Sarı kırmızılı teknik direktör de alıntılayarak “Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz” dedi.