Kritik sınırı aşan altın Haziran'da 600 lira! Doları olanlar ne yapsın altın mı alsın TL mi?

Gram altın fiyatları kritik seviyeyi aştı ve 500 lira seviyesini geçti. Dolar kurunda da yükseliş sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "doları olan bu dönemde ne yapsın" diye sorup bomba dolar, altın ve gümüş tahminlerinde bulundu. İşte İslam Memiş'in flaş tahminleri...

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Altın fiyatları uçuşa geçti. Gram altın 500 lira seviyesini aştı. Dolarda da yükseliş trendi sürüyor. Bundan sonra ne olacak? Altın mı almalı yoksa dolar mı? İkisini de almayıp gümüşe yatırım yapmak daha mı akıllıca? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara bomba tahminler ve öneriler geldi. "Elimde dolarım var bu dönemde ne yapmalıyım?", "Altın mı gümüş mü almalıyım, hangisi daha çok kazandırıyor?" sorularına İslam Memiş'ten altın değerinde cevaplar geldi. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları...

Elimde dolarım var bu dönemde ne yapmalıyım?

- Ben olsaydım elimdeki doları TL ile takas yapmaktan ziyade hazır ons da bu kadar gerilemişken, kısa vadeli altın almayı tercih ederdim. Hazır Dolar/TL kurundan kazanmışken bunu Türk Lirası yapmaktan ziyade altında değerlendirirdim. Çünkü altın da bu arefede dolardan daha ziyade kazandıran bir emtia... Bu sefer kur artışına bir miktar daha kar koyabileceksiniz diye düşünüyorum.

Dolarla altın al, altınla dolar! Dolarla gümüş al, gümüşle dolar

- TL ile işlem yapanların kısa vadede ters pozisyonda kalma olasılıkları yüksek olduğu için ben "dolarla altın al, altınla dolar al, dolarla gümüş al veya gümüşle dolar al" modunda sürekli dolarla işlem yapılması taraftarıyım kısa vadede al sat yapan yatırımcılar açısından... Uzun vadeli yatırım için de dolarla işlem yapmanın daha karlı ve daha az riskli olduğunu düşünüyorum.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI... Bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken, dolar/TL dün ve bugün 8,50 seviyelerini gördü. Gram altın da hem kurdaki yükseliş hem de ons altının uluslararası fiyatlarındaki yükselişle dün ve bugün 500 TL’yi gördü.

Dolar/TL’de bugün 8,43’e gerileme görülürken, TL cinsi altın fiyatlarında da kısmi geri çekilme yaşandı. Çeyrek altında 828 TL seviyesi görülürken, Cumhuriyet altını da 3 bin 300 TL seviyeleri gördü. .

Altın ve gümüşte Mayıs ve Haziran'da yükseliş sürecek

- Ben bu günlerde elinde dolar olanların dolarla altın ya da gümüş alımı yapmasını önemsiyorum. Çünkü altın ve gümüşün ons fiyatlarında yükselişlerin Mayıs ve Haziran ayı boyunca süreceğini tahin ediyorum.

Dolar 9.25'i görmeden yıl bitmez!

- Yıl içinde gördüğüm dolar kuru aralığı 9-9.25 lira aralığında. Ve bu aralığı görmeden de yılı tamamlamamızın zor olduğunu da tekrar hatırlatıyorum.

- Gram altın Türk Lirası fiyatı dolar kurunun bu kadar yükselmesiyle birlikte yükseliyor. Bir aydır gram altın yatırımcısına Mayıs ve Haziran ayları için 'Aman ha dikkat edin Mayıs ayında 492-497 lira aralığına kadar yükselişlerin devam edebileceğini, Haziran ayında ise bu yükselişlerin 510-525 lira aralığına kadar yükselebileceğini ve Haziran ortalarında da 540-560 lira seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğini sık sık hatırlatmıştım.

Altını satmayın! En az 20 lira en fazla 60 lira daha...

- Haziran ayını görmeden 502-505 lira seviyesi test edilebilir. Bu yükselişlerde altında kar satışları yapmak için acele etmeyin. Çünkü Haziran ayına kadar bu yükselişlerin en az 15-20 lira maksimumda ise 50-50 lira daha artacağını tahmin ediyorum.

Haziran ortasında altın 600 lira...

- Gram altın için yıl içinde 600 lira tahminim vardı. Mayıs ayında 492-497 lira aralığı, Haziran ayı ortalarında 540-560 lira, yaz aylarında ise 600 lira uyarılarım vardı. Bu öngörüm halen devam ediyor.

Gümüş altından daha fazla kazandırıyor

- Gümüşün gram fiyatı 7.29-7.41 aralığında işlem görüyor. Gümüşün gram fiyatındaki yükselişlerin 7.50-7.65 lira seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Gümüşün onsunda da 29 dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyorum. Gümüşün performansı altına göre daha iyi...

- Altının ons ve gram fiyatı yüzde 1 artarken, gümüşün ons ve gram fiyatındaki artış yüzde 2. İşte İslam Memiş'in altın ve gümüş hesabı...