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Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK gelecek sezon için takımın başına Erol Bulut'u getirmeye hazırlanıyor.

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Gaziantep FK'da gelecek yıl takımı Erol Bulut çalıştıracak. Sa Pinto ile devam etmeyecek olan Güney ekibi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı. 

Fanatik'in haberine göre, kadro kurma çalışmalarına başlayan Erol Bulut'un resmen bayram sonrası açıklanacağı öğrenildi.

Erol Bulut Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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