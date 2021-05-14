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Aydın'da uyarı dikkate almayıp kaçtılar! 23 yaşındaki gencin sonu kötü bitti

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan sürücü ve kask takmadıkları belirlenen Mahmut Berk Gönül (23) ile arkasında oturan Onur Güzel (23) yola savruldu. Kazada Güzel, yaşamını yitirirken, Gönül ise yaralandı.

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Devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 10.00 sıralarında, Maliye kavşağında, şüphe üzerine plakasız motosiklettekilere 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan motosiklet sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekibinin takip ettiği motosiklet, Meryem Ana kavşağı yakınlarında devrildi. Motosikletten yola savrulan ve kask takmadıkları belirlenen Mahmut Berk Gönül ile arkasında oturan arkadaşı Onur Güzel, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Onur Güzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Mahmut Berk Güzel'in ise tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, motosiklette yaptıkları aramada, bıçak ve muşta ele geçirdi.

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