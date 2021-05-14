Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘helallik’ cevabı: Korkma, sandığı getir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz" dedi. Önce İYİ Parti lideri Meral Akşener, sonra da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cevap verdi. Akşener, "Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim" dedi. Kılıçdaroğlu da "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşması sırasında sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan anında cevap geldi. Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı, helalleşmek için hemen erken seçim istediler.

Erdoğan: Sıkıntıya düşen esnaf ve çalışanlardan helallik istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanayi üretimi ve yeni ihracat rakamları her ay yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız çalışanımız olduysa, hepsinden helallik istiyoruz” dedi.

Akşener: Korkma, getir sandığı helalleşelim...

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Twitter hesabından açıklamada bulunan İYİ Parti lideri şu ifadeleri kullandı: "Sayın @RTErdogan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim."

Kılıçdaroğlu: Helalleşelim kesinlikle! Hemen seçim...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" çağrısı yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Twitter hesabından, "Sayın Erdoğan, helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek" sözlerini paylaştı.