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Trabzon'da sokakta rastgele ateş açan kişi aynı silahla intihar etti

TRABZON'da bir genç, sokakta rastgele ateş açtığı silahı ile kendini karın bölgesinden vurarak intihara kalkıştı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Sami S. (30) isimli genç, henüz bilinmeyen nedenle sokakta tabanca ile rastgele ateş etti.

Çarşı Merkez Amirliği’nin de yer aldığı bölgede ateş eden şahıs bir anda kaçmaya çalışırken, silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. PTT Trabzon Merkez binası önüne gelen Sami S. tabancayla karın bölgesinden kendini vurarak intihara kalkıştı.

Ağır yaralanarak yere yığılan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Sami S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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