BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15

Binlerce lira kazanıyor! Konya'da mühendisliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor

Anadolu Ajansı
Binlerce lira kazanıyor! Konya'da mühendisliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor

KONYA'da yaşayan inşaat mühendisi Barış Malkondu, mesleğini bırakıp başladığı işte paraya para demiyor.

Binlerce lira kazanıyor! Konya'da mühendisliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor

Konya'da salgın döneminde esnek çalışma uygulamasını avantaja çeviren kamu projelerinde 22 yıldır inşaat mühendisliğini yapan Barış Malkondu, salgın sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma fırsatı buldu.

113
Binlerce lira kazanıyor! Konya'da mühendisliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor

Malkondu, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'ndeki bahçesine kurduğu küçük bir serada domates üretmeye başladı.

213
Binlerce lira kazanıyor! Konya'da mühendisliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor

Malkondu, 500 metrekareye çıkardığı serasında ürettiği brokoli, lahana, domates, salatalık ve marul gibi sebzelerle aylık ortalama 4 bin lira gelir elde eder hale geldi.

313
Binlerce lira kazanıyor! Konya'da mühendisliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor

Barış Malkondu,çalıştığı bölgelerde görerek hayalini kurduğu seracılığa esnek çalışma sayesinde başladığını söyledi.

413