Binlerce lira kazanıyor! Konya'da mühendisliği bırakıp bu işe başladı paraya para demiyor
KONYA'da yaşayan inşaat mühendisi Barış Malkondu, mesleğini bırakıp başladığı işte paraya para demiyor.
Konya'da salgın döneminde esnek çalışma uygulamasını avantaja çeviren kamu projelerinde 22 yıldır inşaat mühendisliğini yapan Barış Malkondu, salgın sürecinde kendisine daha fazla vakit ayırma fırsatı buldu.
Malkondu, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'ndeki bahçesine kurduğu küçük bir serada domates üretmeye başladı.
Malkondu, 500 metrekareye çıkardığı serasında ürettiği brokoli, lahana, domates, salatalık ve marul gibi sebzelerle aylık ortalama 4 bin lira gelir elde eder hale geldi.
Barış Malkondu,çalıştığı bölgelerde görerek hayalini kurduğu seracılığa esnek çalışma sayesinde başladığını söyledi.