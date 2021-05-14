Teslim olan PKK'lı teröristten çarpıcı HDP itirafı

GAZİANTEP'te güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olan PKK/YPG üyesi terörist, HDP gençlik meclisleri kanalıyla gençlerin nasıl tuzağa düşürüldüğünü anlattı.

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Yaklaşık 7 yıl önce terör örgütü PKK/YPG'ye katılan ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 3 hafta önce teslim olan M.A., emniyette verdiği ifadesinde örgüt hakkında bilgiler paylaştı.

'Kobani olayları' sırasında arkadaşının yönlendirmesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını itiraf eden M.A., örgütün gençlere çok önem verdiğini belirterek, "PKK'nın çok önemsediği bir alan olarak gençlik her zaman ön plandadır. Çünkü hem kırsala geçişler bu alandan olur hem de şehirlerde yapılacak eylem ve etkinliklerde önemli bir gruptur" ifadelerini kullandı.

Gençlik yapılanmasının yasal görünümlü kurumlar altında faaliyet yürüttüğünü belirten M.A., "Bu yasal alanlar dernekler, öğrenci dernekleri/birlikleri, HDP, DBP gibi örgüte yakın siyasi partiler içerisinde başlar. Bu alanlarda öncelikle gençlere sorumluluk verilerek onlara değer verilir. Bu sorumluluklar mahalle temsilciliği, okul temsilciliği gibi sorumluluklardır. Yeterince gayret gösteren gençler arasından öncelikle küçük ve yasal olan eylemlere katılmaları sağlanır. Bu eylemler bildiri dağıtma, basın açıklamasına katılma gibi eylemlerdir" dedi.

Bu süreçte gençlere propaganda içerikli eğitimlerin verildiğini kaydeden M.A., şu bilgileri paylaştı:

"Bu tür eğitimlerde istenen seviyeye ulaşan gençler sokak eylemleri, asker ve polise, devlet kurumlarına saldırı, örgütün hedefindeki yerlere yönelik saldırılar gibi eylemlere yönlendirilir. Hatta bu gençlere polis tarafından işlem yapılması örgütün işine gelmektedir. Bir süre sonra zaten, 'Polis seni arıyor, kaydın var, kırsala katılmaktan başka çaren yok' gibi söylemlerle örgüte katılım sağlanır. Son dönemde HDP gençlik yapılanması gibi kurularak faaliyetlerine devam eden gençlik meclisleri aslında PKK yapılanması olup parti adı altında legal görünümle daha rahat hareket etmek için kurulmuştur."

Terör örgütü PKK/KCK içerisinde eğitim alanlara 'kadro' denildiğini, bu kişilerin HDP parti binalarına sıklıkla gittiğini ve örgütleyici konumda olduklarını anlatan M.A., kadro şahısların parti yöneticilerinin üstü konumunda olduğuna işaret etti.

M.A., şunları kaydetti: "Gençlik meclisleri isimli örgütlenmelerin kuruluşunda kadro şahıslar aktif rol almışlardır. Gençlik meclislerini PKK çizgisinde örgütleyen kadro şahıslar birkaç ilin sorumlusu düzeyindedirler ve illerde HDP/DBP yöneticilerinden daha üst bir konumdadırlar. Kadro şahsın HDP/DBP yöneticilerine vereceği talimatlar yerine getirilmek zorundadır. Örgütleyici konumda olan kadro şahıs ile örgüte katılması hedeflenen gençler HDP/DBP'de buluşur ve eğitimler yapılır. Eğitimler partide yapılacağı gibi parti dışında belirlenen yerlerde de yapılabilir. Kadro şahıs eğittiği kişileri örgütsel bilince ulaşmak üzere hazırlar. İdeolojik eğitimin temeli bu şekilde atılıp gençlik örgütlenmesi kurulduktan sonra küçük sokak eylemlerine katılım başlar."

"Mahmurdaki HDP irtibat bürosu kırsal ile bağlantıyı sağlar"

Suriye'de 2019 yılı haziran ayında gençlik yapılanmasına yönelik bir toplantıya katıldığını belirten M.A., şu bilgileri verdi:

"Benim de katıldığım bu toplantıda tartışma kısmında yer aldım. Sonuçlar kısmına katılmadım. Raporlar kısmında her bölgenin gençlik faaliyetlerine ilişkin raporlar gelirdi. Bu raporlar Suriye ile ilgili yerleri kapsar. Türkiye'nin raporları Suriye'ye gelmez. Türkiye'deki gençlik çalışmaları doğrudan Irak'ta kırsal alana bağlıdır. HDP'nin Mahmur'da bulunan irtibat bürosu üzerinden gelen raporlar örgütün kırsalda bulunan yöneticilerine ulaştırılır. Mahmur'daki HDP irtibat bürosu kırsal ile bağlantıyı sağlar."