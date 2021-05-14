Medya sitelerinden Kenan Tekdağ asparagası

Habertürk TV'nin yeni genel yayın yönetmeninin Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ olduğu asparagası medya dünyasında bomba etkisi yarattı.

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Habertürk TV'de Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) hedef almasının ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile yollar ayrılmış ve yaşananlara tepki gösteren Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etmişti.

Bugün medya sitelerinde Habertürk TV'nin yeni genel yayın yönetmeninin Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın olduğu iddia edildi. Tekdağ'ın, "Görevi bir süre ben yürüteceğim" diyerek üstlendiği belirtilerek asparagas haberlere yer verildi.