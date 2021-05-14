Dolardaki yükselişle birlikte altın fiyatları kritik sınırı geçti

Altının gram fiyatı 500 lira sınırını geçti. Bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL'de ise yükseliş eğilimi devam ediyor.

Abone ol

Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı yeni güne 500 lira seviyesinde başladı.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından 1.826 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını, söz konusu veri sonrası yüzde 1,70'e çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Analistler, enflasyonist baskılarla başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere küresel bazda merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha önce artırmak zorunda kalması ihtimali nedeniyle tahvil ve döviz piyasalarında oynaklığın arttığını aktardı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.