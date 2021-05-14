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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır son maçına çıkıyor

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği karşısında kendisi açısından duygusal bir maça çıkacak.

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Uğurcan Çakır, 15 Mayıs Cumartesi günü son kez Trabzonspor'un kalesini koruyabilir.

İngiliz takımlarının yanı sıra Inter, Roma, Lille gibi kulüplerin yakından ilgilendiği yıldız file bekçisi, yaz döneminde yüksek ihtimalle transfer olacak.

Bordo-mavililerin altyapısından yetişen Uğurcan, Gençlerbirliği karşısında kendisi açısından duygusal bir maça çıkacak.

Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır için en az 20 milyon Euro talep ediyor. (Fanatik)

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